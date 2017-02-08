Почти 100 компаний участвуют в выставках «Автоматизация. Электроника» и «Электротех. Свет», которые проходят в Национальном выставочном центре (ул. Я. Купалы, 27).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в рамках государственных научно-технических программ выполняется ряд заданий, направленных на создание новой продукции, соответствующей тематике выставок. Например, в рамках подпрограммы «Микроэлектроника электронной компонентной базы» ГНТП «Микроэлектроника» в период 2011-2015 и в 2016 году была создана новая продукция, соответствующая по своим техническим характеристикам уровню лучших зарубежных аналогов. В целом за 2011-2015 годы создано 136 объектов инноваций, подано 206 заявок на изобретения, получено 192 охранные грамоты на объекты интеллектуальной собственности.

По подпрограмме «Радиоэлектронная аппаратура общепромышленного применения» в рамках ГНТП «Радиоэлектроника-3» в 2016 году разработаны и освоены в производстве типоряд малогабаритных низковольтных регулируемых AC/DC - преобразователей для свето-технических и радио-электронных устройств. В рамках этой программы до 2020 года планируется разработать и освоить производства приборов и систем, необходимых для внедрения новых технологических процессов в различных отраслях экономики республики. В результате будут созданы предпосылки для технического перевооружения ряда производств в различных отраслях экономики, внедрения современных высокоавтоматизированных средств измерений, диагностики, контроля и управления.