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ЭКОНОМИКА РБ


ФИНАНСОВОЙ МИЛИЦИЕЙ СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ЛИЦ, ОРГАНИЗОВАВШИХ «ФИНАНСОВЫЕ ПРАЧЕЧНЫЕ»
11:17 08.02.2017

Оперативниками финансовой милиции столицы совместно с УСК по Минску и сотрудниками ОМОН ГУВД Мингорисполкома проведена операция по пресечению деятельности организованной преступной группы под руководством 39-летнего минчанина, которая на протяжении нескольких лет оказывала содействие недобросовестным предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, организаторы преступной деятельности создали не менее 10 подконтрольных им лжепредпринимательских структур и, используя их реквизиты, предоставляли предпринимателям фиктивные финансовые документы, а также обналичивали поступившие от них денежные средства.

Потребителями таких услуг в основном были предприятия строительного сектора. Как установили работники финансовой милиции, от лжеструктур в адрес компаний реального сектора экономики поступали строительные материалы, в том числе белорусского производства, но по завышенным ценам, что позволяло этим предприятиям занижать налогооблагаемую базу, а соответственно существенно «экономить на налогах».

На момент реализации оперативных материалов в отношении недобросовестных предпринимателей возбуждено три уголовных дела по ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов при пособничестве лжепредпринимателей на общую сумму более 212 тыс. рублей.

В настоящее время отрабатываются еще около 20-ти субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугами «финансовых прачечных». В отношении каждого контрагента лжепредпринимательских структур будет проведена проверка и дана юридическая оценка их деятельности.

В ходе спецоперации в г.Минске и Минской области проведено более 25 обысков (места жительства фигурантов; помещения, используемые ими в противоправной деятельности; офисные помещения субъектов хозяйствования реального сектора экономики, пользующихся услугами преступной группы; места проживания должностных лиц предприятий). В данных мероприятиях было задействовано более 40 работников финансовой милиции.

Организатор преступной группы арестован. Проводятся следственные мероприятия.
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