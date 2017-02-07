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ЭКОНОМИКА РБ


В 2016 ГОДУ В МОГИЛЕВЕ ТРУДОУСТРОЕНО 1815 СОИСКАТЕЛЕЙ НА ВНОВЬ СОЗДАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
11:02 08.02.2017

В 2016 году в Могилеве трудоустроено 1815 соискателей на вновь созданные рабочие места, или 111,3% от задания на 2016 год, в том числе за счет создания новых предприятий – 1051 человек, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, уровень регистрируемой безработицы по городу Могилеву на 1 января 2017 года составил 1,1% к численности экономически активного населения.

Выполнению данного показателя социально-экономического развития города способствовала эффективная работа реального сектора экономики в прошедшем году. Начиная со второго квартала 2016-го, ежемесячно прирастали объемы производства продукции промышленности. По итогам года данный показатель составил 117,7%, экспорт – 107,4% с одновременным сокращением запасов готовой продукции почти 48% к среднемесячному объему производства на 1 января 2017 года.

Выполнены показатели по темпу роста выручки на одного среднесписочного работника – 117,4% при задании 111,5%. Успешным был год и в плане привлечения инвестиций в основной капитал за счет иностранных источников – 136,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2015 года при задании 118,3%. В прошлом году выросли показатели рентабельности реализованной продукции, товаров, работ, услуг и рентабельности продаж.

За январь-ноябрь 2016 года чистая прибыль выросла в 4 раза и составила почти 123 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Вместе с тем отрицательным был предыдущий год для города в части выполнения показателя по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе – минус 17 миллионов 200 тысяч долларов США при задании 17,5 миллионов долларов. Главным фактором снижения объема прямых иностранных инвестиций явилось изъятие у одного из предприятий города нераспределенной прибыли в сумме 21,1 миллиона долларов.

В сравнении с началом 2016 года количество убыточных организаций в Могилеве сократилось на 28, или на 10%.
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