Государственная адресная социальная помощь предоставлена 35 351 столичному жителю на общую сумму 9 852,2 тыс. рублей, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказала на заседании итоговой коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 7 февраля руководитель этого структурного подразделения Жанна Романович, ежемесячное социальное пособие получили 3 095 человек, единовременное — 4 568 горожан. Помощь в возмещении затрат на приобретение подгузников оказана 18 262 гражданам, по оплате технических средств социальной реабилитации предоставлена 6 680 инвалидам III группы и детям в возрасте до 18 лет, не признанным инвалидами, но нуждающимся в таких приспособлениях по медицинским показаниям. Бесплатными продуктами питания обеспечены 2746 детей в возрасте до двух лет.

«Сумма предоставленной государственной адресной социальной помощи по сравнению с предшествующим годом увеличилась на 36,5%, - отметила Ж. Романович. - Это обусловлено ростом численности получателей такой поддержки, а также изменением величины бюджета прожиточного минимума, стоимости технических средств социальной реабилитации и продуктов детского питания».

Средний размер ежемесячного социального пособия в расчете на одного получателя составил 34,79 рубля, единовременного — 148,01 рубля.

«Основными получателями этих видов выплат традиционно являются неполные и многодетные семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, - пояснила руководитель профильного комитета. — Их доля составила 60%».

Государственная адресная социальная помощь в счет погашения задолженности по жилищно-коммунальным платежам предоставлена 16 гражданам на общую сумму 2,9 тыс. рублей.