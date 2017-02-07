Семейный капитал предоставлен 2789 многодетным семьям в 2016 году. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщила на заседании итоговой коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 7 февраля руководитель этого структурного подразделения Жанна Романович.

«Система социальной поддержки семьи и детства в столице постоянно совершенствуется», - подчеркнула Ж. Романович.

В прошлом году 59 минчанок были награждены орденом Матери. Они получили единовременную выплату в размере пяти бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения.

«За счет средств местного бюджета произведена единовременная выплата 308 семьям (на 625 детей) в связи с рождением двоих и более малышей на приобретение детских вещей первой необходимости. Общая сумма поддержки — 208,9 тыс. рублей, - продолжила Ж. Романович. - Родителям, воспитывающим троих и более детей, оказана материальная помощь к учебному году. Ее получили более 22 тыс. школьников. Расходы на эти цели составили 1 171,1 тыс. рублей».

Руководитель профильного комитета добавила, что 30 многодетным семьям, в которых на свет появилась тройня и более детей, выплачено ежемесячное социальное пособие в размере одной базовой величины. Ежемесячная доплата к пенсии предоставлялась и детям-инвалидам. Такой финансовой поддержкой воспользовались 6 038 юных минчан.

Повышению престижа семьи в обществе способствовало проведение различных мероприятий: конкурс «Лучшая многодетная семья года»; акции «Портфель первоклассника», «Здравствуй, минчанин!», «Семья — семье», «Наши дети»; специализированная выставка-форум товаров и услуг для мам и детей «Материнство и детство», праздники — «Папин день — каждый день!», «Семья — счастливое созвездие», спортивные фестивали «В спорт — всей семьей», «День здоровья», туристический слет «Мама, папа, я — туристическая семья», акции «Дом без насилия», «16 активных дней против гендерного насилия».