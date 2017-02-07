Средства китайского кредита в размере 39 млн долларов будут освоены в результате глобальной модернизации на Оршанском инструментальном заводе, пишет газета «Витебские вести».

Это позволит насытить высокопроизводительным инструментом не только внутренний рынок страны, но и предприятия ближнего и дальнего зарубежья.

На протяжении более 40 лет здесь разрабатывается и производится металлорежущий инструмент для всех видов станков, начиная от универсальных и заканчивая современными роботизированными комплексами, которые пользуются спросом во всех отраслях машиностроения.

«Мы поставляем свою продукцию более чем на сотню предприятий Российской Федерации, – сказал заместитель директора по коммерческим вопросам Оршанского инструментального завода Николай Улитенок. - В основном это военно-промышленный комплекс. Для обслуживания данного сектора экономики на территории России создан и эффективно функционирует торговый дом завода. Ежегодно разрабатываются новые расточные системы, различные виды перовых сверл и другая востребованная продукция. Модернизацию начнем в этом году, а закончить планируем в начале 2019 года».