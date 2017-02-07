|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОРШАНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД БУДЕТ МОДЕРНИЗИРОВАН С ПОМОЩЬЮ КИТАЙСКОГО КРЕДИТА
10:11 08.02.2017
Средства китайского кредита в размере 39 млн долларов будут освоены в результате глобальной модернизации на Оршанском инструментальном заводе, пишет газета «Витебские вести».
Это позволит насытить высокопроизводительным инструментом не только внутренний рынок страны, но и предприятия ближнего и дальнего зарубежья.
На протяжении более 40 лет здесь разрабатывается и производится металлорежущий инструмент для всех видов станков, начиная от универсальных и заканчивая современными роботизированными комплексами, которые пользуются спросом во всех отраслях машиностроения.
«Мы поставляем свою продукцию более чем на сотню предприятий Российской Федерации, – сказал заместитель директора по коммерческим вопросам Оршанского инструментального завода Николай Улитенок. - В основном это военно-промышленный комплекс. Для обслуживания данного сектора экономики на территории России создан и эффективно функционирует торговый дом завода. Ежегодно разрабатываются новые расточные системы, различные виды перовых сверл и другая востребованная продукция. Модернизацию начнем в этом году, а закончить планируем в начале 2019 года».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2017
Курсы в банках
на 08.02.2017
Конвертация в банках
на 08.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте