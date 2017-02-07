Молочная отрасль в Беларуси приобрела ярко выраженный индустриальный характер. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, выступая 7 февраля в Москве на VIII Съезде российского Национального союза производителей молока "Союзмолоко".

"У нас высокий общий уровень культуры производства молока, - сказал Михаил Русый. - В стране 4 тыс. 115 ферм, около половины из которых глубоко модернизированы. Молочная отрасль приобрела ярко выраженный индустриальный характер. Товарность нашего молока - 90%. Нам надо делать совместные шаги, и не жить сегодняшним днем".

Он напомнил, что одной из основных задач создания Евразийского экономического союза является устранение технических барьеров во взаимной торговле.

"Россия и Беларусь взаимодействуют в рамках общего рынка, где надо научиться договариваться, выстраивать согласованную политику работы как на внутреннем рынке ЕАЭС, так и на рынках третьих стран, - сказал вице-премьер. - Беларусь открыта для сотрудничества, готова поделиться опытом, настроена на конструктивную работу по всем направлениям".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в свою очередь отметил, что коллеги из Беларуси показали "нам мастер-класс".

"Это маяк, на который мы должны ориентироваться. И в ближайшие 5-7 лет двигаться в этом направлении", - сказал он.