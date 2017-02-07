В целях предотвращения вреда экономическим интересам Республики Беларусь подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел проводится ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Дискредитация деловой репутации конкурента»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МВД, по материалам осуществляются необходимые процессуальные действия, организованы проверки финансово-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий с привлечением специалистов Комитета государственного контроля, Минсельхозпрода и иных заинтересованных ведомств.

Министерство внутренних дел располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей.

В частности, согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более 5 миллионов рублей.

По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет Республики Беларусь для дачи правовой оценки.

В соответствии со статьей 249 («Дискредитация деловой репутации конкурента») распространение индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица в рекламе, средствах массовой информации и иным способом заведомо ложных сведений, наносящих вред деловой репутации конкурента, - наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.