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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ ОТ МТС СТАЛ ДОСТУПЕН В ПОЛОЦКЕ
18:39 07.02.2017
Мобильный оператор МТС первым среди белорусских сотовых операторов сделал мобильный интернет 4G доступным для жителей Полоцка.
Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе компании, сеть LTE открыта для всех местных абонентов компании и гостей города, чьи смартфоны и планшеты поддерживают соответствующую технологию.
Сеть четвертого поколения уже на текущем этапе строительства обеспечивает скорости мобильного интернета до 112 Мбит/с. На данный момент связью 4G покрыта большая часть территории населенных пунктов, где она доступна клиентам МТС, включая Полоцк. В будущем сеть LTE продолжит развиваться в регионе: за счет дополнительных базовых станций ее покрытие существенно расширится, а емкость - увеличится.
Чтобы начать пользоваться 4G, достаточно быть подключенным на любой тариф МТС, а также зарегистрировать свой гаджет в сети LTE, если это не произошло автоматически. При необходимости можно самостоятельно зарегистрировать устройство, выбрав в настройках соответствующую опцию (LTE/3G/2G). Проверить, поддерживает ли смартфон сеть LTE, можно с помощью бесплатного USSD-запроса *464#.
Помимо Полоцка, МТС уже запустил услуги 4G во всех областных центрах Беларуси, а также в ряде крупных городов - Бобруйске, Новополоцке, Барановичах, Молодечно и других населенных пунктах. Кроме этого, сеть LTE доступна абонентам компании на территории таких объектов национального значения, как Национальный аэропорт Минск, спорткомплекс «Стайки» и индустриальный парк «Великий Камень». В ближайшее время 4G появится в Борисове, Лиде, Орше, Пинске, Солигорске и еще нескольких районных центрах.
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