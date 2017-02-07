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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КУРС «СТАРТАП ЗА 9,5 НЕДЕЛЬ» НАЧНЕТ РАБОТУ 15 ФЕВРАЛЯ В ИБМТ БГУ
18:04 07.02.2017
Практико-ориентированный курс «Стартап за 9,5 недель» начнет работу 15 февраля в Институте бизнеса и менеджмента технологий (ИБМТ) БГУ (ул. Московская, 5. Начало в 18.30).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, мероприятие направлено на теоретическую подготовку специалиста к открытию собственного дела. В частности, обучение касается тех, у кого есть идея, но нет партнеров и достаточных бизнес-компетенций.
Во время занятий слушателей обучат профессиональным навыкам организации команды-единомышленников, ознакомят с процессом разработки бизнес-идеи и ее реализации. Кроме того, эксперты расскажут об открытии бизнеса на основе научных исследований или инновационных разработок, поделятся опытом в выборе каналов коммуникации с клиентами.
Планируется, что по окончании интенсивного курса слушатели представят командный проект на финальной презентации.
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