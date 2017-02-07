Практико-ориентированный курс «Стартап за 9,5 недель» начнет работу 15 февраля в Институте бизнеса и менеджмента технологий (ИБМТ) БГУ (ул. Московская, 5. Начало в 18.30).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, мероприятие направлено на теоретическую подготовку специалиста к открытию собственного дела. В частности, обучение касается тех, у кого есть идея, но нет партнеров и достаточных бизнес-компетенций.

Во время занятий слушателей обучат профессиональным навыкам организации команды-единомышленников, ознакомят с процессом разработки бизнес-идеи и ее реализации. Кроме того, эксперты расскажут об открытии бизнеса на основе научных исследований или инновационных разработок, поделятся опытом в выборе каналов коммуникации с клиентами.

Планируется, что по окончании интенсивного курса слушатели представят командный проект на финальной презентации.