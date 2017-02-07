Темп роста пассажирооборота железнодорожным транспортом в 2016 году выполнен на 90,4% при задании 100,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси, по итогам 2016 года на железнодорожном транспорте грузооборот при задании 100,1% выполнен на уровне 100,8 %. Рост по этому показателю обеспечен за счет увеличения объема перевозок при ввозе (113,1%) и вывозе из республики (108,2%), хотя объемы транзита и перевозок грузов в пределах республики снизились – на 16,1% и 11,1% соответственно. В основном на транзит грузов повлияло падение на 19,3% объемов перевозок каменного угля, на который приходится более половины объемов всего транзита. Кроме того, снизились объемы транзита нефти и нефтепродуктов на 31,7%, а удобрений − на 21%.

Снижение потребления топлива на тягу поездов было запланировано на уровне 2,3%. Фактически этот расход за год снизился на 5,9%.

Обеспечен износ основных средств железнодорожного транспорта на уровне 52,8%.

По итогам 2016 года грузооборот автомобильного транспорта составил 101,1% (24682,8 млн т-км) при задании 100,2%. При этом в Гомельской области задание перевыполнено на 6,6 процентных пункта, а в Могилевской – на 3,9. Ниже установленного задания этот показатель выполнили в Витебской (96,1%), Минской (97,4%) и Гродненской (100,02%) областях.

Пассажирооборот составил 99,4% (9825,4 млн пассажирокилометров). Задание по пассажирообороту выполнено в Брестской области. Ниже установленного задания этот показатель выполнили в Витебской, Минской, Гродненской областях и Минске. Этот показатель зависит в основном от качества предоставляемых услуг.