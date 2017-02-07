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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗРАБОТКОЙ НОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ В ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЙМЕТСЯ СЕКТОРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ
17:41 07.02.2017
Разработкой и последующим утверждением новых элементов национальной системы квалификаций в оценочной деятельности займется Секторальный совет при Госкомимуществе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитет по имуществу, одной из главных задач Секторального совета будет являться обеспечение взаимодействия между представителями объединений нанимателей, объединений работников, осуществляющих свою деятельность в сфере оценки стоимости объектов гражданских прав, учреждений образования, а также Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь и других заинтересованных по вопросам разработки и утверждения новых элементов национальной системы квалификаций - профессиональных стандартов, секторальных рамок квалификаций, типовых карт профессионального развития и карьерного роста.
Секторальный совет квалификаций в оценочной деятельности создан при Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь приказом от 16 января 2017 года № 11 с целью разработки и последующего утверждения новых элементов национальной системы квалификаций в оценочной деятельности:
профессионального стандарта (в котором отражается характеристика содержания трудовых функций и требований к квалификации работников, необходим для их выполнения);
секторальной рамки квалификаций (это документ, определяющий единую шкалу требований к квалификациям);
типовых карт профессионального развития и карьерного роста (документ, определяющий возможные траектории обучения работников в целях обеспечения их профессионального развития и карьерного роста, разрабатываемый на основе профессиональных стандартов).
Секторальный совет также будет участвовать в формировании и развитии экспертного сообщества, способного вносить положительный вклад в инновационное развитие оценочной деятельности и прогнозировать развитие ее квалификационной структуры на перспективу, а также участвовать в определении потребности в квалифицированных кадрах и формировании заказа на их подготовку в системе образования.
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