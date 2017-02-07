Суммарный эффект от реализации в 2016 году организациями Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси мероприятий в виде снижения затрат составил 198,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, по оценке за 2016 год показатель снижения уровня затрат по организациям Минтранса составил минус 0,1. Превышение допустили: Белорусская железная дорога с учетом акционерных обществ, акции которых переданы в управление БЖД, организации автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Каждой подчиненной организацией реализовывались планы мер по снижению затрат на производство товаров (работ, услуг).

Для снижения себестоимости приняты дополнительные меры, направленные на повышение качества управления активами организаций, первоочередное снижение затрат на закупку импортного сырья (материалов, комплектующих), сокращение расходов на содержание административно-управленческого аппарата.

Совместно с причастными республиканскими органами государственного управления, облисполкомами, Минским горисполкомом реализован Комплекс мер по снижению себестоимости и повышению качества транспортных услуг на 2016 год. Из 33 запланированных в нем мероприятий по объективным причинам не обеспечено в полном объеме выполнение двух.