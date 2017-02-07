Управлением Следственного комитета по Минску завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Минска, обвиняемых в незаконном завладении имуществом граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, 28-летний минчанин, преследуя цель быстрого и незаконного обогащения, создал в начале 2015 года устойчивую преступную группу, целью которой было подыскание одиноких лиц, имеющих в собственности квартиры.

В дальнейшем, под предлогом поиска комнаты для участницы группы, обвиняемые пытались установить доверительные отношения с хозяевами квартир.

Для склонения потерпевших к переоформлению и продаже принадлежащего им имущества, участники группы покупали им алкоголь, погашали задолженность по коммунальным платежам, оказывали помощь в приватизации квартиры.

Затем, для облегчения процесса завладения имуществом потерпевших, их перевозили на съемное жилье, где путем уговоров склоняли к заключению фиктивных браков и переоформлению квартир.

В результате мошеннических действий пострадали двое мужчин. Сумма ущерба составила свыше 80 тысяч долларов США.

С целью обеспечения возмещения причиненного преступными действиями ущерба, следствием наложен арест на имущество на сумму свыше 240 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе предварительного расследования было установлено, что организатор группы также причастен к ряду иных преступлений на территории города Минска, в том числе к изготовлению подложных документов для получения денежных средств в одном из банков столицы.

На основе собранных по уголовному делу доказательств, участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 183; ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело направлено в суд.