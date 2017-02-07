Международное сотрудничество Белорусской железной дороги в 2017 году будет развиваться по нескольким важным направлениям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, одно из них — развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества. Этот блок предусматривает развитие в области железнодорожного транспорта и транспортной логистики с корпорацией «Китайские железные дороги» и другими китайскими компаниями в рамках реализации концепции «Экономического пояса Шелкового пути».

Приоритетными здесь для Белорусской железной дороги будет решение вопросов по увеличению объемов международных грузовых железнодорожных перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай, в том числе с использованием транспортно-логистических возможностей АО «ОТЛК», а также компаний, учрежденных государственным предприятием «БТЛЦ» за рубежом; развитие перевозок в сообщении Китай-Беларусь-Китай и сотрудничество с резидентами Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» в транспортно-логистической сфере и в организации перевозок в международном сообщении; взаимодействие с провинциями Китая в части организации перевозок ускоренными контейнерными поездами; реализация кредитных соглашений и инвестиционных проектов; ознакомление с транспортно-логистическими возможностями Белорусской железной дороги.

Большое внимание будет уделено взаимодействию с железнодорожными компаниями России, Казахстана, Литвы, Латвии, Украины, Польши, Германии, Эстонии. В первую очередь оно будет направлено на привлечение дополнительных объемов перевозок грузов; развитие пассажирских перевозок, проведение согласованной и конкурентоспособной тарифной политики; применение электронных юридически значимых перевозочных документов при организации перевозок в международном сообщении; согласование совместных действий, направленных на развитие инфраструктуры приграничных железнодорожных участков на основных направлениях пассажиро- и грузопотоков. Также будет продолжено взаимодействие с АО «Литовские железные дороги» по завершению электрификации железнодорожного направления Молодечно-Госграница-Н. Вильня и организации пассажирских перевозок в сообщении Минск-Вильнюс с использованием современных электропоездов.

Продолжится развитие сотрудничества с зарубежными компаниями-производителями железнодорожного подвижного состава, техники, оборудования с целью внедрения на дороге энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также реализации инвестиционных проектов.

Предусмотрено взаимодействие представительств Белорусской железной дороги в России, Казахстане и Польше с железными дорогами, грузовладельцами, операторами подвижного состава, перевозчиками и экспедиторскими организациями государств пребывания по привлечению дополнительных объемов перевозок на Белорусскую железную дорогу.

Большое внимание будет уделено организации и участию Белорусской железной дороги в мероприятиях, проводимых Министерством иностранных дел и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в рамках председательства Республики Беларусь в Центрально-Европейской Инициативе в 2017 году. Предусмотрено участие в международных выставках, форумах и конференциях. В планах дороги — участие в мероприятиях Белорусской транспортной недели, организация и проведение тематических круглых столов в г. Москве (Российская Федерация) и г. Калининграде (Российская Федерация), международной конференции в Республике Беларусь, посвященной рынку железнодорожных услуг, логистике, экспедированию и тарифам и международной конференции, проводимой в рамках 155-летия Белорусской железной дороги.

Важным направлением международной деятельности в текущем году является сотрудничество с международными транспортными организациями и организациями экономической интеграции.

Белорусская железная дорога будет активно развивать сотрудничество с железнодорожными компаниями иностранных государств в рамках деятельности Совета по железнодорожному транспорту государств — участников Содружества (ЦСЖТ), Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Международного союза железных дорог (МСЖД), Международной ассоциации «Координационный Совет по Транссибирским перевозкам» (КСТП) по вопросам повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта, совершенствования международных грузовых и пассажирских перевозок. К примеру, в апреле текущего года в Минске пройдет XXXII заседание Конференции Генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог ОСЖД.

Большое внимание будет уделяться также направлению по дальнейшему совершенствованию нормативной базы организации международных грузовых и пассажирских перевозок.