Чистая прибыль транспортных предприятий Беларуси за 2016 год составила почти 748,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, в 2016 году в целом по виду экономической деятельности «транспорт» обеспечен опережающий на 0,6 процентных пункта темп роста объемов производства продукции, работ (услуг) над темпом роста затрат на производство продукции, работ (услуг).

Количество убыточных организаций снизилось, а их удельный вес в общем количестве организаций данного вида деятельности составил 12,2 %.

Выполнение норматива привлечения прямых иностранных инвестиций на чистой основе по виду экономической деятельности «транспорт» прогнозируется на уровне 210 млн долл. США, что соответствует заданию по этому показателю.