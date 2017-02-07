С 10 по 13 февраля в Минске на базе лицея Белорусского государственного университета пройдет ХXV Республиканский турнир юных физиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, история турниров юных физиков в Беларуси насчитывает более 20 лет, начиная с 1992 года.

В первых двух турнирах приняли участие три и четыре команды соответственно. В настоящее время общее число команд-участниц заключительного этапа составляет более пятнадцати.

Турнир юных физиков – это коллективное (командное) соревнование учащихся в умении решать задачи исследовательского характера, грамотно и убедительно представлять полученные результаты, отстаивать свою точку зрения в публичных дискуссиях.

Турнир состоит из нескольких последовательно проводимых боев, в которых команды по очереди докладывают свои исследования по предложенным заданиям, а также выступают в роли оппонентов и рецензентов для других участников.

Согласно регламенту проведения турнира юных физиков, участниками турнира являются команды учащихся учреждений образования, выполнившие установленные организационным комитетом исследовательские задания, представившие в оргкомитет заявку и материалы выполнения исследовательских заданий и получившие приглашение на участие в турнире.

Таким образом, турнир проходит в несколько этапов и заканчивается республиканским (заключительным).

В 2017 году в ХXV Республиканском турнире юных физиков примут участие 16 команд из Республики Беларусь: две команды лицея БГУ (X и XI классы), две команды лицея БНТУ (X и XI классы), четыре команды из Гомельской области (средняя школа № 6 г.Калинковичи, средняя школа № 3 г.Калинковичи, Гомельский городской лицей № 1 и сборная команда Жлобинского района), три команды из Гродненской области (средняя школа № 10 г.Слонима, Вороновская средняя школа и сборная команда Гродненского района), четыре команды из Минской области (сборные команды Стародорожского, Несвижского, Слуцкого и Любанского районов), а также сборная команда Витебской (гимназия № 5 г.Витебска) и Могилевской областей (Могилевский государственный областной лицей № 5).

Традиционно в республиканском турнире юных физиков принимают участие команды из-за пределов Республики Беларусь. Принять участие в турнире в 2017 году приглашены команды из г.Воронежа (Российская федерация).

Частые гости турнира – основатель международного турнирного движения Евгений Юносов (Российская Федерация) и член организационного комитета Международного турнира юных физиков Илья Марченко.