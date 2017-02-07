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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ
15:17 07.02.2017

8 февраля состоится заседание расширенной коллегии Департамента по энергоэффективности с участием представителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, представители органов местного управления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, на коллегии будут подведены итоги работы по энергосбережению, рассмотрен ход выполнения заданий, установленных Государственными программами в сфере энергосбережения и увеличения использования местных топливно-энергетических ресурсов, региональных и отраслевых программ энергосбережения за 2016 год и запланированы задачи на 2017 год.

Кроме того, планируется рассмотреть вопросы реализации проектов, финансируемых за счет средств Международного банка реконструкции и развития в 2016 году.

Помимо этого, будут заслушаны доклады о выполнении требований директивы от 11.03.2004 г. №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» в организациях, подчиненных Департаменту по энергоэффективности», о выполнении требований директивы от 27.12.2006 №2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата».
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