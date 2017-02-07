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ЭКОНОМИКА РБ
SAP И EPAM SYSTEMS ВЫПУСКАЮТ ПЕРВЫЙ ПАКЕТ ОБНОВЛЕНИЙ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ SAP BUSINESS SUITE ДЛЯ БЕЛАРУСИ
15:10 07.02.2017
SAP и EPAM Systems объявляют о выпуске пакета обновлений локализации SAP ERP Financials для SAP Business Suite для Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании SAP, новый Service Pack был разработан компанией EPAM Systems в сотрудничестве с SAP Globalization Services.
С момента выпуска пакета локализации в законодательстве Беларуси произошел ряд существенных изменений, которые и были включены в новый Service Pack. Эти обновления, прежде всего, связаны с проведенной деноминацией, которая повлекла за собой изменение правил округления и выходных форм, а также отчетов.
Второе крупное налоговое изменение касается электронных счетов-фактур, введенных в обращение на территории Беларуси с 1 июля 2016 года. Решение по электронным счетам-фактурам, реализованное в Service Pack, включает обработку стандартных бизнес-процессов, интеграцию с библиотеками электронной цифровой подписи компании Авест, а также обеспечивает гибкость и максимальную настраиваемость благодаря использованию расширений BADI, которые помогают дорабатывать решение в соответствии с индивидуальными особенностями формирования и сопоставления электронных счетов-фактур у клиента.
Локализация SAP ERP Business Suite для Беларуси, вышедшая на рынок в феврале 2015 года, помогает белорусским компаниям быстрее и эффективнее внедрять решения SAP, избавляя клиентов от необходимости в длительной и дорогостоящей самостоятельной разработке на каждом новом проекте внедрения. Пользователи продукта получают регулярные обновления, а также могут обратиться в службу поддержки SAP по вопросам, связанным с использованием локализационного пакета в Беларуси.
«Локализация SAP Business Suite для Республики Беларусь помогает нашим заказчикам осуществлять проекты внедрения максимально быстро и эффективно, а выпуск обновлений поддерживает информационные системы в актуальном состоянии», - отметил директор представительства SAP СНГ в Беларуси Илья Шулипин.
SAP и EPAM Systems имеют большой опыт реализации совместных проектов как на международной арене, так и на местном рынке. В результате многолетнего сотрудничества компания EPAM Systems стала обладателем партнерского статуса SAP Platinum Partner. Партнеры и дальше планируют развивать продукт для поддержки законодательных изменений, в том числе уже намечен старт проекта по выпуску пакета локализации SAP S/4HANA.
«Сотрудничество компаний EPAM Systems и SAP в области совместной разработки программного обеспечения позволяет нашим клиентам получать уникальные преимущества от использования информационных технологий в бизнесе», - прокомментировал руководитель департамента внедрения SAP ERP в EPAM Systems Аркадий Бархан.
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