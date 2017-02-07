На 1 января 2017 года формирование консолидированного бюджета города Минска обеспечили почти 348 тыс. плательщиков, в том числе 60 тыс. организаций, 71 тыс. индивидуальных предпринимателей и 217 тыс. физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, за 2016 год от плательщиков города в консолидированный бюджет Республики поступило 9,9 млрд. рублей. Основная часть доходов бюджета столицы (96,4%) сформирована за счет платежей, уплаченных в добровольном порядке.

На 42% бюджет Минска на 42% сформирован поступлениями налога на добавленную стоимость.

Значительны объемы платежей по подоходному налогу (14,2%), налогу на прибыль (12,4%), акцизам (6,6%), налогу на недвижимость (2,6%), земельному налогу (2,5%), налогу на доходы (2,0%), налогу при упрощенной системе налогообложения (1,6%).

На 1 января 2017 года 66% поступлений или 6,6 млрд. рублей обеспечили 56756 организаций негосударственного сектора.

В расчете на одну негосударственную организацию поступления увеличились на 5,4% или на 5,9 тыс. рублей.

Более 30% бюджета г. Минска за 2016 год сформировано 10 крупными организациями.Ими уплачено в бюджет 3,1 млрд. рублей.

В рейтинге крупнейших плательщиков столицы – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИООО «Лукойл Белоруссия», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», СООО «Мобильные ТелеСистемы», унитарное предприятие «Велком», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».