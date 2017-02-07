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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ БЕСПОШЛИННОГО ВВОЗА 75 ЛИТРОВ АЛКОГОЛЯ
14:34 07.02.2017
Сотрудники Гродненской региональной таможни в легковом автомобиле обнаружили 114 бутылок с алкогольными напитками различных наименований.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, автомобиль «Фольксваген» под управлением жителя России следовал из Франции через пункт пропуска «Берестовица» по «зеленому» коридору.
При проведении таможенного контроля водитель транспортного средства сообщил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако при осмотре автомобиля в салоне и багажном отделении обнаружено более 100 бутылок с алкогольными напитками иностранного производства. Общий объем перемещаемого алкоголя составил свыше 75 литров, что превышает допустимую законодательством норму беспошлинного ввоза более чем в 25 раз.
По данному факту Гродненская региональная таможня начала административный процесс. Судьбу товара решит суд.
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