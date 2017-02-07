Троллейбусы с увеличенным автономным ходом или бесконтактные планирует приобрести Могилев для расширения транспортной сети города. Этому вопросу был посвящен один из пунктов состоявшейся планерки Могилевского горисполкома, пишут «Могилевские ведомости».

В частности, троллейбусное управление города Гродно приняло решение о приобретении нескольких единиц общественного транспорта нового поколения и уже запустило их в работу.

Главное его преимущество – отсутствие непрерывной контактной сети. Запас хода машины с полной загрузкой на беспроводном участке составляет минимум 15 километров. Новый вид транспорта позволяет экономить на строительстве тяговой подстанции, необходимой для питания контактной сети обычного электротранспорта, а также проложить новые маршруты и продлить старые в спальные районы или в районы с недостаточно развитой транспортной инфраструктурой.

Актуальна данная проблема и для Могилева, в том числе для активно развивающихся микрорайонов Спутник и Казимировка. В случае принятия решения по приобретению бесконтактных троллейбусов, начнут курсировать они именно в данном направлении.

Руководитель города Владимир Цумарев поручил троллейбусному управлению Могилева и отделу транспорта горисполкома изучить и проанализировать вопросы приобретения троллейбусов с увеличенным автономным ходом.