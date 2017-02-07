|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИВАЦЕВИЧСКОГО ВАЛЮТЧИКА ЗАДЕРЖАЛИ НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ПОЛИЧНЫМ
13:51 07.02.2017
В поле зрения финансовой милиции Барановичского района житель Ивацевичей попал в прошлом году: полтора десятка лет он официально нигде не работал, тем не менее имел стабильное материальное положение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, проведенные оперативно-розыскные мероприятия показали, что данный гражданин, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, занимался незаконной куплей-продажей иностранной валюты физическим лицам. В августе 2016 года в момент проведения валютно-обменной операции он был задержан на месте преступления с поличным.
Как установлено финансовой милицией, только за восемь месяцев прошлого года незаконная предпринимательская деятельность принесла данному гражданину доход на сумму не менее 24 тысяч рублей. В сентябре 2016 года в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ст.233 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Суд Ивацевичского района и Ивацевичей признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.1 ст.233 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Гражданин приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 300 базовых величин (6,3 тыс. рублей), а также к взысканию с него суммы незаконно полученного дохода от осуществления противоправной деятельности.
Приговор вступил в законную силу в декабре 2016 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 07.02.2017
Курсы в банках
на 07.02.2017
Конвертация в банках
на 07.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте