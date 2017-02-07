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ЭКОНОМИКА РБ


ИВАЦЕВИЧСКОГО ВАЛЮТЧИКА ЗАДЕРЖАЛИ НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ПОЛИЧНЫМ
13:51 07.02.2017

В поле зрения финансовой милиции Барановичского района житель Ивацевичей попал в прошлом году: полтора десятка лет он официально нигде не работал, тем не менее имел стабильное материальное положение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, проведенные оперативно-розыскные мероприятия показали, что данный гражданин, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, занимался незаконной куплей-продажей иностранной валюты физическим лицам. В августе 2016 года в момент проведения валютно-обменной операции он был задержан на месте преступления с поличным.

Как установлено финансовой милицией, только за восемь месяцев прошлого года незаконная предпринимательская деятельность принесла данному гражданину доход на сумму не менее 24 тысяч рублей. В сентябре 2016 года в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ст.233 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Суд Ивацевичского района и Ивацевичей признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.1 ст.233 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Гражданин приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 300 базовых величин (6,3 тыс. рублей), а также к взысканию с него суммы незаконно полученного дохода от осуществления противоправной деятельности.

Приговор вступил в законную силу в декабре 2016 года.
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