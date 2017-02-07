ЭКОНОМИКА РБ

«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» С ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СОСТОИТСЯ 11 ФЕВРАЛЯ

13:31 07.02.2017 11 февраля состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Михаилом Серковым по вопросам предпринимательства, экономического развития Брестской области, внешней экономической деятельности, инвестирования, распоряжения государственным имуществом и др. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, вопросы можно будет задать с 9.00 до 12.00 по телефону в Бресте – (8-0162) 21-31-21.