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ЭКОНОМИКА РБ
«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» С ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СОСТОИТСЯ 11 ФЕВРАЛЯ
13:31 07.02.2017
11 февраля состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Михаилом Серковым по вопросам предпринимательства, экономического развития Брестской области, внешней экономической деятельности, инвестирования, распоряжения государственным имуществом и др.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестском облисполкоме, вопросы можно будет задать с 9.00 до 12.00 по телефону в Бресте – (8-0162) 21-31-21.
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