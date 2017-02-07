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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЬШЕ ВСЕГО КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИСТРИРУЕТСЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
13:17 07.02.2017
По информации прокуратуры области, в прошлом году на Витебщине зафиксировано 168 коррупционных преступлений. Их количество немного меньше, чем в 2015-м, пишет газета «Витебские вести».
Среди таких преступлений преобладают взятки и хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Чаще всего коррупция регистрируется в сферах торговли (32), транспорта (28), сельскохозяйственного производства (26). 9 преступлений совершили госслужащие, 5 – сотрудники правоохранительных органов. К уголовной ответственности привлечено 132 лица (в 2015-м – 85).
В прошлом году наиболее коррумпированными регионами оказались Витебск (43 преступления), Оршанскй район (32), Полоцкий район (24).
Среди громких дел – обвинительный приговор судебной коллегии по уголовным делам областного суда в отношении заместителя генерального директора, начальника управления и начальника отдела ОАО «Нафтан». Обвиняемые причинили ущерб предприятию в особо крупном размере (возмещен в ходе следствия в полном объеме) на общую сумму более 46 млрд рублей (до деноминации). Кроме того, ими получены взятки на сумму 247 тыс. евро. Все они осуждены к длительным срокам наказания.
Всего за 2016 год органами прокуратуры области проведено более 120 проверок по вопросам исполнения антикоррупционного законодательства, по результатам которых внесено 464 акта надзора, возбуждено 9 уголовных дел, к ответственности привлечено более 300 лиц. По требованию прокуроров возмещен ущерб на общую сумму более 47 тыс. рублей.
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