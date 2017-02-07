Семинар «Репозитории открытого доступа университетов Беларуси: современное состояние и перспективы развития» начнет свою работу 9 февраля в конференц-зале Национального выставочного центра «Белэкспо» (пр. Победителей, 14. Начало в 16.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, мероприятие организовано в рамках XХIV Минской международной книжной выставки-ярмарки. В работе семинара примет участие директор Фундаментальной библиотеки БГУ Владимир Кулаженко. Тема его доклада – «Институциональные репозитории Беларуси: эффективный инструмент для науки и образования в цифровую эпоху». Кроме того, здесь прозвучат выступления на темы: «Проект OAI-Беларусь. Технические аспекты реализации», «Research Data, Open Data: вызовы для библиотек» и «GRID.BY: информационно-вычислительные сервисы для науки».

Организаторами семинара выступили: Фундаментальная библиотека БГУ, Научная библиотека Белорусского национального технического университета, Белорусская библиотечная ассоциация.

Отметим, в этом году в XХIV Минской международной книжной выставки-ярмарки примут участие издательства Беларуси, Венесуэлы, Германии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Кубы, Литвы, Палестины, Польши, России, Сирии, США, Туркменистана, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эквадора и др. Впервые в мероприятии будет участвовать Греция, а почетным гостем выставки в этот раз станет Великобритания. По традиции каждое издательство представит свой стенд с национальной литературой, наградами будут отмечены лучшие произведения и молодые авторы. Напомним, ведущие темы форума 2017 года – 500-летие белорусского книгопечатания, 135-летие со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа.

Экспозицию заполнят книги различной тематики, периодические издания и жанровые виды полиграфической продукции. Во время работы книжной выставки-ярмарки состоятся презентации книг, встречи с писателями и издателями, семинары и круглые столы, а также вручение наград победителям 56-го Национального конкурса «Искусство книги». Кроме того, здесь будет организована торговля книгами.

Выставка будет работать с 8 по 12 февраля.