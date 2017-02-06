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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 30 НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ ИНКУБАТОРОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПОЯВЯТСЯ В МИНСКЕ В 2017 ГОДУ
12:23 07.02.2017

В 2017 году на площадях столичных инкубаторов малого предпринимательства планируется разместить 30 новых резидентов, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказала на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко, в столице сейчас работают 7 инкубаторов малого предпринимательства (6 — производственных и 1 — IТ), на их площадях размещаются 263 резидента. В прошлом году они уплатили в бюджет около 3 млн рублей налогов.

За 2016-й инкубаторы города выпустили 71 предприятие.

«Не менее важна информационная помощь — наряду с финансовой и имущественной, - отметила О. Леошко. - Эту задачу призваны выполнять центры поддержки предпринимательства. Сегодня таких организаций насчитывается 28. В прошлом году их услугами воспользовались около 100 тысяч человек».

В частности, ЦПП ЧУП «Агентство правовых услуг» организована еженедельная прямая линия для субъектов предпринимательства. ООО «Стартап технологии» при поддержке Мингорисполкома в декабре провело семинар-конкурс «Стартап года — 2016».

«Присутствовали более 400 человек, в том числе свыше 50 гостей из-за рубежа, - подчеркнула О. Леошко. - Впервые в Беларуси на одной площадке собрались представители 10 венчурных фондов. Такие мероприятия предоставляют хорошие возможности, особенно для молодежи, которая хочет реализовать себя в бизнесе».
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