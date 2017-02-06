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ЭКОНОМИКА РБ


ЛИДСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ОБНАРУЖИЛИ В ЛИЧНЫХ ВЕЩАХ ДВУХ БЕЛОРУСОВ 25 СМАРТФОНОВ НА 9 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
12:02 07.02.2017

Днем 4 февраля в пункте пропуска «Бенякони» лидские пограничники по оперативной информации с помощью металлоискателя в личных вещах и под верхней одеждой граждан Беларуси обнаружили 25 мобильных телефонов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, гаджеты и комплектующие к смартфонам пытались незаконно ввезти в страну жители Лидского района – мужчины 1969 и 1989 гг.р.

Мобильные телефоны и комплектующие к ним изъяты сотрудниками таможни. Предварительная сумма оценки товара составила более 9000 рублей.
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