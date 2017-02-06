В Беларуси назрел данный вопрос оптимизации издательств. Об этом заявила на коллегии министр информации Лилия Ананич.

По ее словам, оптимизация не означает закрыть издательство, сократить рабочие места, а предполагает эффективную реализацию задач государственной информационной политики в сфере книгоиздания, рассмотрение вопросов по исключению дублирования тематики.

В Беларуси пять государственных издательств, в основном они выпускают белорусскоязычную литературу, литературу по государственным программам. Более 50% в общем количестве изданий (9 тыс. 581 за 2016 год) - это вспомогательная образовательная литература, которая издается негосударственным издательством "Аверсэв".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сегмент вспомогательной литературы сегодня, к сожалению, не за государственными издательствами. Это серьезные вопросы, которые постоянно на повестке дня министерства, отметила Лилия Ананич.

Министр добавила, что есть вопрос по стоимости полиграфических услуг, он обсуждается.