|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАЗРЕЛ ВОПРОС ОПТИМИЗАЦИИ ИЗДАТЕЛЬСТВ
11:38 07.02.2017
В Беларуси назрел данный вопрос оптимизации издательств. Об этом заявила на коллегии министр информации Лилия Ананич.
По ее словам, оптимизация не означает закрыть издательство, сократить рабочие места, а предполагает эффективную реализацию задач государственной информационной политики в сфере книгоиздания, рассмотрение вопросов по исключению дублирования тематики.
В Беларуси пять государственных издательств, в основном они выпускают белорусскоязычную литературу, литературу по государственным программам. Более 50% в общем количестве изданий (9 тыс. 581 за 2016 год) - это вспомогательная образовательная литература, которая издается негосударственным издательством "Аверсэв".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, сегмент вспомогательной литературы сегодня, к сожалению, не за государственными издательствами. Это серьезные вопросы, которые постоянно на повестке дня министерства, отметила Лилия Ананич.
Министр добавила, что есть вопрос по стоимости полиграфических услуг, он обсуждается.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2017
Курсы в банках
на 07.02.2017
Конвертация в банках
на 07.02.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте