На базе ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии» 7 февраля состоится республиканское совещание по итогам работы ортопедо-травматологической службы за 2016 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, на семинаре также будут обсуждаться основные имеющиеся проблемы и задачи на 2017 год.

В работе республиканского совещания примут участие главные внештатные травматологи-ортопеды и главные внештатные детские травматологи-ортопеды областей и Минска, заведующие кафедрами травматологии и ортопедии, научные сотрудники и врачи-специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии.

По результатам работы рабочего совещания будет подготовлена резолюция.