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ЭКОНОМИКА РБ
РАБОТА ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 2016 ГОДУ БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СЕМИНАРЕ 7 ФЕВРАЛЯ
11:24 07.02.2017
На базе ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии» 7 февраля состоится республиканское совещание по итогам работы ортопедо-травматологической службы за 2016 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения, на семинаре также будут обсуждаться основные имеющиеся проблемы и задачи на 2017 год.
В работе республиканского совещания примут участие главные внештатные травматологи-ортопеды и главные внештатные детские травматологи-ортопеды областей и Минска, заведующие кафедрами травматологии и ортопедии, научные сотрудники и врачи-специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии.
По результатам работы рабочего совещания будет подготовлена резолюция.
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