Экономика издательств не может дальше терпеть складские запасы. Об этом заявила на коллегии министр информации Лилия Ананич, отвечая на вопросы заместителя премьер-министра.

"Складские запасы издательств определяются, в первую очередь, как неэффективная работа по книгам, которые выпускаются без государственной поддержки. Хотя книга - это не хлеб, книга может быть в торговле и год, и два, и три. Не устаревают ни Колас, ни Купала, ни какая-то другая хорошая книга. Но вместе с тем экономика издательств сегодня не может дальше терпеть такие складские запасы. Склады - это заработная плата", - с сожалением констатировала Лилия Ананич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, она проинформировал о зарплатах в отрасли, а также о факторах, от которых зависит их формирование. Речь шла о бизнес-планах предприятий и организаций республиканской формы собственности, которые уже разработаны и приняты как руководство к действию.

"Что касается периодики, которая датируется из бюджета, мы поставили задачу по результатам первого квартала провести детальный анализ того, как выполняются поручения по укреплению финансово-экономического положения. По каждому изданию есть четкий план для того, чтобы выходить на рентабельный продукт", - рассказала министр информации.