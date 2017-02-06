ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.02.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИМ ТЕЛЕКАНАЛАМ ПОРУЧЕНО РАБОТАТЬ НАД ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ОБЪЕМОВ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
10:32 07.02.2017

Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко поручил телеканалам работать над восстановлением объемов рекламного рынка. Поручение прозвучало на коллегии Министерства информации Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, заместитель председателя Национальной государственной телерадиокомпании Марат Марков во время коллегии упомянул сокращение объемов рекламного рынка.

Василий Жарко, в свою очередь, призвал к более активной работе в этом направлении. По его словам, следует принимать меры, чтобы рекламные доходы росли, то есть делать акцент на эффективной работе с рекламодателями, а не просто сидеть и ждать госдотаций.

"Рекламой нужно заниматься", - добавил Василий Жарко.

Оценивая работу отрасли в целом в 2016 году, вице-премьер акцентировал внимание на вопросах экономики и оптимизации. Оптимизация сводится не к тому, чтобы просто освободить людей от занимаемой должности. Речь идет в первую очередь об оптимизации управленческого аппарата. Вместе с тем недопустимо работать на склады, как это происходит, в частности, в случае с отдельными госиздательствами.

Василий Жарко также особо подчеркнул необходимость составления реальных бизнес-планов, по которым предприятия смогут работать эффективно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2017
валюта курс
EUR 2.0557
USD 1.9121
RUB 3.2563
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0557 -0.0167
USD 1.9121 -0.0146
RUB 3.2563 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0450 2.0550
USD 1.9110 1.9160
RUB 3.2400 3.2450
подробнее

Конвертация в банках
на 07.02.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0670 1.0740
EUR/RUB 62.9500 63.5000
USD/RUB 58.8000 59.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте