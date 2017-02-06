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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИМ ТЕЛЕКАНАЛАМ ПОРУЧЕНО РАБОТАТЬ НАД ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ОБЪЕМОВ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
10:32 07.02.2017
Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко поручил телеканалам работать над восстановлением объемов рекламного рынка. Поручение прозвучало на коллегии Министерства информации Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, заместитель председателя Национальной государственной телерадиокомпании Марат Марков во время коллегии упомянул сокращение объемов рекламного рынка.
Василий Жарко, в свою очередь, призвал к более активной работе в этом направлении. По его словам, следует принимать меры, чтобы рекламные доходы росли, то есть делать акцент на эффективной работе с рекламодателями, а не просто сидеть и ждать госдотаций.
"Рекламой нужно заниматься", - добавил Василий Жарко.
Оценивая работу отрасли в целом в 2016 году, вице-премьер акцентировал внимание на вопросах экономики и оптимизации. Оптимизация сводится не к тому, чтобы просто освободить людей от занимаемой должности. Речь идет в первую очередь об оптимизации управленческого аппарата. Вместе с тем недопустимо работать на склады, как это происходит, в частности, в случае с отдельными госиздательствами.
Василий Жарко также особо подчеркнул необходимость составления реальных бизнес-планов, по которым предприятия смогут работать эффективно.
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