Семинар «Внедрение концепции «умный» город на примере шведской модели устойчивого управления городским хозяйством Symbio City» пройдет с 7 по 8 февраля в Бресте.

Семинар организован Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси совместно с Брестским городским исполнительным комитетом, посольством Швеции в Беларуси и представительством Программы развития ООН в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, в ходе семинара шведские эксперты, принимающие участие как в разработке самой модели Symbio City, так и в ее непосредственной реализации, представят опыт Швеции, а также на конкретных примерах продемонстрируют, как возможно адаптировать шведские подходы непосредственно к развитию Бреста.

Планируется, что в семинаре примет участие широкий круг заинтересованных: Палата представителей Национального собрания Беларуси, Минприроды, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Минстройархитектуры, другие органы государственного управления, местная исполнительная власть, посольство Швеции в Беларуси, шведская ассоциация местных и региональных органов власти, представительства Программы развития ООН и Европейского Союза в Беларуси, неправительственные организации.

Проект Symbio City является практической реализацией 11 цели устойчивого развития ООН «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов», а также затрагивает ряд других целей.

Проект предполагает эффективность использования городских природных ресурсов, взаимодействие различных городских систем и технологий: комбинированное производство энергии, управление отходам и мусоросжигание, водоснабжение и канализацию, транспортные системы, планирование местности, архитектуру. Около 400 шведских компаний участвуют сегодня в этой модели.

Проект осуществляется с использованием новейших достижений в сфере городского хозяйства и энергетической эффективности. Модель, содержит все стадии реализации, включая ТЭО и финансирование и применима как в рамках одного предприятия, так и в масштабах городского района или города. Обеспечение здоровой и пригодной для жизни городской среды в условиях роста городского населения при одновременном снижении экологической нагрузки является актуальным вопросом для Беларуси.

В настоящее время назрела необходимость развивать городские районы таким образом, чтобы это позволило экономить ресурсы, управлять устойчивым ростом и повышать человеческий капитал.