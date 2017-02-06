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ЭКОНОМИКА РБ
СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКА МИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ В СТОЛИЦЕ БУДЕТ ЗАКОНСЕРВИРОВАНО
09:47 07.02.2017
Принято решение осуществить консервацию возводимого за счет средств республиканского бюджета объекта незавершенного строительства ”Реконструкция административно-технического блока Минской центральной таможни по ул.Холмогорской, 57.
Согласно постановлению Совета министров №97 от 6 февраля 2017 года, консервацию объекта поручено произвести за счет средств, получаемых таможенными органами от деятельности республиканского унитарного предприятия ”Белтаможсервис“ в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 278 ”Об условиях дополнительного финансирования таможенных органов и органов пограничной службы“.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, заказчику строительства объекта – Минской центральной таможне до 1 апреля 2017 г. поручено обеспечить разработку документации, необходимой для осуществления консервации объекта.
Персональная ответственность за обеспечение безопасности и сохранности законсервированного объекта возложена на начальника Минской центральной таможни.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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