Принято решение осуществить консервацию возводимого за счет средств республиканского бюджета объекта незавершенного строительства ”Реконструкция административно-технического блока Минской центральной таможни по ул.Холмогорской, 57.

Согласно постановлению Совета министров №97 от 6 февраля 2017 года, консервацию объекта поручено произвести за счет средств, получаемых таможенными органами от деятельности республиканского унитарного предприятия ”Белтаможсервис“ в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 июня 2009 г. № 278 ”Об условиях дополнительного финансирования таможенных органов и органов пограничной службы“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, заказчику строительства объекта – Минской центральной таможне до 1 апреля 2017 г. поручено обеспечить разработку документации, необходимой для осуществления консервации объекта.

Персональная ответственность за обеспечение безопасности и сохранности законсервированного объекта возложена на начальника Минской центральной таможни.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.