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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СТОЛИЦЕ В 2017 ГОДУ НАПРАВЯТ 4,8 МЛН РУБЛЕЙ
09:34 07.02.2017
В 2017 году на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса из бюджета города предусмотрено выделить 4,8 млн рублей. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщила на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома Ольга Леошко.
«На сегодня источник финансирования малых и средних субъектов бизнеса — их собственные средства (в 95% случаев — средства уставного фонда), - отметила О. Леошко. - В то же время производственные предприятия имеют возможность получить поддержку из бюджета города. Речь идет о льготных кредитах по ставке 11,5 % и субсидиях, компенсирующих часть процентов за пользование банковскими кредитами. Конкурс на предоставление последних комитет экономики объявляет с 13 февраля».
Представитель комитета экономики также добавила, что на прошлой неделе в адрес Министерства экономики Беларуси направлены предложения по расширению механизмов государственной поддержки. Одно из них касается возмещения расходов, связанных с производством товаров, которые предназначены для экспорта.
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