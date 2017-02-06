Правительство предоставит гарантии ”Белагропромбанку“ в погашении основного долга по кредитам и уплате части процентов за пользование ими в размере 2 процентов годовых, выдаваемым этим банком обществу с ограниченной ответственностью ”Управляющая компания холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная компания ”Марко“ для финансирования инвестиционного проекта ”Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн. пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная компания ”Марко“ на 2013-2024 годы“ в иностранной валюте на срок не более семи лет с отсрочкой погашения на два года.

Согласно постановлению Совета министров №98 от 06.02.2017, плата за предоставление гарантий правительства Республики Беларусь производится единовременно в размере 0,1 процента от сумм кредитов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, гарантии правительства предоставляются в валюте выдаваемых кредитов.

Министерству финансов поручено оформить в установленном порядке гарантии Правительства Республики Беларусь после заключения соответствующих кредитных договоров.

Персональная ответственность за обеспечение целевого использования и своевременного возврата кредитов возложена на генерального директора общества с ограниченной ответственностью ”Управляющая компания холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная компания ”Марко“ и председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.