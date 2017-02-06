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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛОЩАДЬ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ УМЕНЬШИТСЯ НА 0,04%
18:00 06.02.2017

Завершены работы по нормализации и установлению границ Минской области и ее районов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, нормализации было подвергнуто 28% протяженности границ Минской области и 35% – районов Минской области, площадь Минской области в процентном соотношении уменьшится на 0,04%.

По итогам работ установленные границы совмещены с долговременными и опознаваемыми объектами местности – дорогами, реками, каналами, просеками и т.д. В дальнейшем это позволит однозначно установить и распознать их как на местности, так и на планово-картографических материалах.

Основная цель этих работ – определение единых, как правило, опознаваемых на местности границ в целях обеспечения эффективной организации государственного регулирования и управления. Работы были поведены РУП «Проектный институт Белгипрозем» во взаимодействии с землеустроительными службами местных исполкомов, а также специализированными организациями, подчиненными Госкомимуществу и в соответствии с поручением Совета министров Беларуси №06/307-107 от 25 апреля 2015 года и договором с Госкомимуществом №6-16 от 29 апреля 2016.

Предложения по нормализации и установлению границ Минской области и ее районов согласованы Минским облисполкомом и всеми заинтересованными, а также в период с 26 ноября по 26 декабря 2016 года прошли процедуру общественного обсуждения.

В соответствии с законодательством об административно-территориальном устройстве Беларуси материалы по установлению границ Минской области и ее районов рассмотрены на внеочередной сессии Минского областного Совета двадцать седьмого созыва, где было принято решение о внесении соответствующих предложений в Совет министров.

Однозначное определение и легализация единых границ Минской области и ее районов, являющихся пространственным пределом компетенции местных государственных органов, будет способствовать дальнейшему повышению эффективности государственного регулирования и управления в регионе, в том числе в области использования и охраны земель.

После установления границ Минской области и ее районов, в соответствии с материалами, будут осуществлены: государственная регистрация районов и области в реестре административно-территориальных единиц и территориальных единиц (АТЕ и ТЕ) и, при необходимости, внесение изменений в единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним государственного земельного кадастра; внесение организациями по землеустройству изменений в ЗИС; внесение топографо-геодезическими организациями необходимых изменений и дополнений на дежурную справочную карту Беларуси.

В этом году начаты работы по нормализации и установлению границ Брестской и Гродненской областей, а также их районов. Аналогичные работы для Витебской, Гомельской и Могилевской областей планируется начать 2018 году.
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