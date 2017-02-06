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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДСКИМИ РЕСУРСАМИ ГОСАТОМНАДЗОРА БУДЕТ ОДОБРЕНА 7 ФЕВРАЛЯ
17:55 06.02.2017

Коллегия Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзора) одобрит на заседании 7 февраля стратегию управления людскими ресурсами Госатомнадзора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, в ходе заседания будут также рассмотрены итоги служебной деятельности Госатомнадзора за 2016 год.

Кроме того, планируется обсудить меры по усилению выполнения Госатомнадзором функций по контролю (надзору) за соблюдением законодательства в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности на площадке Белорусской АЭС.
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