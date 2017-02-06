По итогам работы за 2016 год предприятия концерна «Белгоспищепром» продемонстрировали устойчивую динамику роста объемов производства продукции промышленности, повышение эффективности работы и выполнение показателей матрицы персонифицированных задач, обеспечили темп роста продукции промышленности (в ценах базисного периода) на уровне 111,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, обеспечен рост объемов производства организациями сахарной, кондитерской (102,3%), пивоваренной (103,5%), алкогольной (118,4%) и прочих отраслей (108,5%).

При рентабельности продаж на уровне 12,8% (на 2,3 процентного пункта выше соответствующего периода прошлого года) прибыль от реализации продукции составила 489,6 млн рублей, темп – 144,5% (338,8 млн рублей). Чистая прибыль – 178,9 млн рублей (темп – 389,6%), объем экспорта организаций концерна «Белгоспищепром» составил 372 млн долларов США.

В январе-ноябре 2016 г. организации, входящие в состав концерна, осуществляли поставки в 55 государств мира (за аналогичный период 2015 года – 50 государств). В ходе проводимой работы по наращиванию и диверсификации экспорта продукции организациями концерна значительно увеличены поставки продукции в Нидерланды (в 30 раз), Италию (в 29 раз), Болгарию и Сербию (более чем в 7 раз), Канаду (более чем в 4 раза), ОАЭ (294,8%), Францию (140,6%), Доминиканскую Республику (188%), Сирию (209,2%), Панаму (158,7%). Интенсификация деловых контактов со странами Юго-Восточной Азии в рамках выполнения планов мероприятий по развитию торгово-экономического сотрудничества с Вьетнамом и Китаем в 2016 году способствовала кардинальному увеличению экспорта в Китай – с 33 до 1 435 тыс. долларов США, Лаос – с 42 до 2 275 тыс. долларов США и Вьетнам – с 241 до 303 тыс. долларов США.

На постоянной основе осуществляется контроль над насыщением внутреннего рынка потребительскими товарами импортозамещающего ассортимента.

Выполнено задание по производству продукции импортозамещения. Объем выпуска продукции импортозамещающего ассортимента составил 345,3 млн долл. США или 103,8% от годового задания.

Предприятия концерна принимают необходимые меры по производству и поставке в достаточном количестве на внутренний рынок всего ассортимента производимой продукции, что позволяет сохранять стабильность потребительского рынка и обеспечивать постоянное наличие в продаже широкого ассортимента продуктов питания.

За 2016 год, по последним данным, 24 организации концерна трудоустроили 250 человек на вновь созданные рабочие места. Наибольшее число трудоустроенных на вновь созданные рабочие места отмечено в организациях кондитерской отрасли концерна – 149 человек.

Одним из приоритетных направлений трудоустройства является создание объектов товаропроводящей сети организаций концерна, развитие фирменной торговли. За 2016 год по указанному направлению трудоустроен 121 человек. В целом задание по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств концерном «Белгоспищепром» по результатам работы за 2016 год выполнено.

Реализация продукции через собственные субъекты товаропроводящей сети позволяет белорусским производителям обеспечить стабильные поставки на экспорт и своевременный возврат валютной выручки. Несмотря на ряд положительных моментов в работе по расширению рынков сбыта продукции концерна, предстоит еще немало сделать, чтобы результаты этой деятельности могли в полной мере отвечать требованиям времени. В частности, справедливую критику со стороны руководства концерна вызвали результаты деятельности ООО «Белорусская продовольственная компания». На сегодня удельный вес поставок продукции через собственные субъекты товаропроводящей сети за рубежом составляет 50,2% в общем объеме экспорта.