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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТЕ ОТКРОЕТСЯ ОТЕЛЬ HAMPTON BY HILTON
17:13 06.02.2017
Компания Hilton Worldwide подписала договор франшизы с белорусской компанией «Демарш» о строительстве первого отеля Hampton by Hilton в Бресте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве АГТ, строительство отеля уже началось. Отель рассчитан на 120 номеров и будет расположен недалеко от Брестской крепости, одной из главных достопримечательностей города и Беларуси. Открытие намечено на конец 2018 года.
Hampton by Hilton в Бресте станет третьим объектом Hilton, действующим в стране. Ранее уже были открыты две гостиницы международной сети в Минске - Hampton by Hilton и DoubleTree by Hilton.
«Мы наблюдаем всплеск интереса со стороны потребителей к нашим брендам в среднем и эконом-сегментах. Это подтверждается тем фактом, что в Европе уже работают или вот-вот откроются почти 100 отелей Hampton by Hilton. Беларусь – не исключение, и наш объект в Бресте станет первым международным брендовым отелем в городе, предлагающим гостям размещение первоклассного уровня», – отметил старший вице-президент Hilton по развитию в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Патрик Фитцгиббон.
Брестский Hampton by Hilton будет расположен на одной из главных улиц города - Варшавское шоссе. Расстояние от отеля до центра составит – 1,5 км, до вокзала – 4 км, до международного аэропорта Бреста – 14 км.
«Мы рады начать наш первый проект по строительству отеля именно с Hilton. Hampton by Hilton в Бресте имеет большой потенциал, и те масштабные инвестиции, которые придут в Брест с открытием отеля, послужат дальнейшему развитию сферы туризма города», – отметил руководитель СООО «Демарш» Дмитрий Дулько.
Отель будет находиться в непосредственной близости от исторических, культурных и архитектурных памятников Бреста, в том числе от расположенного в окрестностях города природного объекта, национального парка «Беловежская пуща».
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