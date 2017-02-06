Более 70 белорусских предприятий принимают участие в 24-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017», которая проходит 6-10 февраля 2017 года в Москве (Россия) в выставочном комплексе «Экспоцентр».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, на выставке широко представлены белорусские предприятия мясо-молочной, хлебобулочной, кондитерской, ликеро-водочной и других отраслей страны. Выставка предназначена для специалистов и нацелена на заключение долгосрочных контрактов по поставкам белорусского продовольствия на российский рынок.

В частности, белорусская молочная промышленность представлена предприятиями «Бабушкина крынка», Глубокский молочно-консервный комбинат, Пружанский молочный комбинат, «Беловежские сыры», «Молочный мир», «Здравушка-милк», «Милкавита». Мясную продукцию привезли на выставку Брестский, Витебский, Бобруйский, Волковысский, Слуцкий мясокомбинаты, Березовский мясоконсервный комбинат, «Инко-фуд», агрокомбинат «Дзержинский», Калинковичский мясокомбинат. Кондитерские изделия и напитки демонстрируют предприятия «Спартак», «Коммунарка», «Красный мозырянин», «Красный пищевик», «Слодыч», «Минск Кристалл», Минский завод безалкогольных напитков, «Лидское пиво», «Криница». Хлебопекарную отрасль Беларуси представляют Минский комбинат хлебопродуктов, «Гроднохлебпром», Слуцкий комбинат хлебопродуктов, «Лидахлебопродукт».

«Продэкспо» является самым авторитетным ежегодным событием в Восточной Европе в сфере продовольствия и напитков. В 2016 году на выставке, организованной «Экспоцентром» при поддержке Министерства сельского хозяйства России и проходившей под патронатом Торгово-промышленной палаты России, свою продукцию продемонстрировали около 2 тыс. компаний из 67 стран мира.