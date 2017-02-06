Управление Следственного комитета по Минску завершило расследование уголовного дела в отношении председателя ликвидационной комиссии одного из акционерных обществ столицы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, следствием установлено, что должностное лицо в период с июля по октябрь 2016 года неоднократно получало незаконные денежные вознаграждения от руководителя одной из коммерческих организаций. Намереваясь получить взятку, председатель сообщала арендодателю, что увеличит стоимость арендной платы занимаемых им площадей, а также запретит использовать оборудование акционерного общества.

В результате должностному лицу в указанный период были переданы денежные средства в размере 4 тысяч долларов США, а также изготовлен мангал стоимостью свыше 2 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователями были получены сведения, что руководитель коммерческой организации неоднократно пытался решить вопрос по использованию оборудования акционерного общества на законных основаниях, однако каждый раз получал отказ со стороны председателя ликвидационной комиссии.

На основе собранных по уголовному делу доказательств, должностному лицу следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 430 (получение взятки повторно, в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Мера пресечения – заключение под стражу.

Уголовное дело передано в суд.