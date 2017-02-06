Минский автомобильный завод поставил в Киев (Украина) 50 автобусов, 48 из которых – автобусы модели МАЗ 203, предназначенные для перевозки пассажиров на городских маршрутах, и два городских автобуса особо большой вместимости – МАЗ 215.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», закупка проводилась по результатам тендера. Вся партия автобусов была поставлена заказчику в январе 2017 года.

Автобусы оснащены звуковыми зуммерами открытия и закрытия дверей, световым сигналом открытия-закрытия дверей, внешними громкоговорителями. Поставленная пассажирская техника также оборудована системой поднятия уровня кузова при движении на переездах через железнодорожные и трамвайные колеи. Автобусы имеют низкий пол, приспособленный для людей с особыми потребностями, обустроены кондиционерами, экологическое состояние соответствует стандарту Евро-5.

Закупка новых автобусов позволит открыть новые магистральные маршруты.