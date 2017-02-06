Госстандарт утвердил План государственной стандартизации на 2017 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, План сформирован на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации, других организаций страны.

Согласно Плану, в 2017 г. предусмотрены разработки по 346 темам. Среди них – технический регламент Беларуси «Средства электросвязи. Безопасность», более 280 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) в различных отраслях экономики, из которых 189 будут гармонизированы с международными и европейскими стандартами.

Включенные в План разработки направлены на реализацию требований технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), государственных, научно-технических и отраслевых программ и будут способствовать повышению технического уровня и качества отечественной продукции, ее экспортного потенциала, устранению технических барьеров в торговле и защите интересов потребителей.

Так, 65 ГОСТ направлены на обеспечение соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза по безопасности низковольтного оборудования, игрушек, парфюмерно-косметической продукции, продукции легкой промышленности, электромагнитной совместимости технических средств, пищевой продукции, отдельных видов специализированной пищевой продукции, сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов.

Запланирована разработка 12 государственных стандартов, предусмотренных Программой развития системы технического нормирования, стандартизации и подтверждения соответствия в области энергосбережения на 2016-2020 гг. В рамках выполнения мероприятий Комплекса мер на 2016-2020 гг. по стимулированию внедрения в экономику страны передовых методик и современных международных систем управления качеством будет разработано 8 государственных стандартов. Государственной программой по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц на 2016-2020 гг. запланирована разработка 8 государственных стандартов.

Также объектами стандартизации в 2017 г. являются: тракторы и машины, лифты, криогенные сосуды, бытовые электроприборы, информационные технологии, материалы для дорожного строительства, средства противопожарной защиты, лесоматериалы, ткани и текстильные материалы, лаки и краски, косметика, консервы фруктовые и овощные, хлеба и хлебобулочные изделия, текстиль, обувь, услуги, счетчики и теплосчетчики и др.

Планируется также осуществить проверку научно-технического уровня 20 государственных стандартов.

Ознакомиться с Планом государственной стандартизации на 2017 г. можно на сайте Госстандарта в разделе «Техническое нормирование и стандартизация/Программы работ».