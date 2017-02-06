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ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 27 ТОНН СВЕЖИХ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ НА 46 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
15:59 06.02.2017

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Могилевской таможни при проведении специального мероприятия приостановили движение двух грузовых транспортных средств, следующих с товаром из Литвы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, установлено, что в машинах перемещалось более 27 тонн свежих фруктов и овощей, а в сопроводительных документах на товар указана недостоверная информация.

В соответствии с законодательством свежая зелень, капуста, морковь, шпинат, спаржа, яблоки, клубника и другая плодоовощная продукция изъяты. По предварительной оценке их стоимость составила более 46 тыс. рублей.

По данному факту сотрудники Могилевской таможни начали административный процесс по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4. ст. 12.17 КоАП Беларуси.
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