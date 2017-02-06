Снижение цен на вторичном рынке жилья набирает ход, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

В середине января индекс еженедельно "терял" по 0,2%, затем скорость выросла до 0,3%, а на минувшей неделе коррекция составила уже 0,7%. В результате, индекс цен на квартиры в Минске достиг отметки в 1177 $/м2.

В последний раз такие высокие темпы снижения наблюдались в апреле 2016 года. Еще одна такая неделя и индекс опустится ниже своего 10-летнего минимума.

Первичный рынок не отстает от “вторички” и демонстрирует схожие результаты. Средняя цена квартир в новостройках за прошедшую неделю снизилась на 0,6% и составила 1143 $/м2.

Объем предложения продолжил увеличиваться, но уже не такими темпами, как в предыдущие недели. Общее число выставленных на продажу квартир выросло на 0,6%. Максимальный приток наблюдался у 1-комнатных и 2-комнатных квартир, которых стало больше на 1,1-1,2%.

Предложение квартир с тремя комнатами осталось неизменным, 4-комнатных за неделю стало меньше на 1,2%.

Объем предложения квартир достиг максимального уровня за последние 8 месяцев и по опыту прошлых лет мы вправе ожидать продолжение роста. Как правило, пиковое значение в первом полугодии приходится на март или апрель.

Если бы не 4-комнатные квартиры, показавшие нулевую динамику, общее недельное снижение индекса могло быть ещё выше. Квартиры с одной, двумя и тремя комнатами подешевели на 0,7-0,8%. По итогам прошедшего месяца “лидируют” 2-комнатные квартиры, цены на которые снизились в среднем на 2,2%.

Все девять районов завершили неделю, с 30 января по 6 февраля, снижением цен, что бывает крайне редко. У основной массы снижение составило 0,3-0,5%, но были и серьёзные отличия. Так, цены на квартиры в Московском районе снизились на 1%, а Партизанский район завершил неделю с “обвальным” показателем -2,3%. По итогам месяца районов с положительной динамикой также не осталось.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест – 701 $/м2 (-0,8%), Витебск – 568 $/м2 (-0,2%), Гомель – 588 $/м2 (+0,1%), Гродно – 702 $/м2 (-0,3%), Могилев – 585 $/м2 (без изменений).