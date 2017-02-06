Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полесье» приняло решение о приобретении простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», цель приобретения акций – последующая безвозмездная передача в собственность Беларуси. Количество планируемых к приобретению акций – 203805 штук.

Цена приобретения акций – по номинальной стоимости — 4 рубля за одну акцию.

Срок, форма и порядок оплаты акций – оплата денежными средствами в безналичном порядке в срок не более одного месяца с момента выделения предприятию средств на покупку.

Дата начала и окончания срока представления акционерами предложений о продаже акций – со 2 февраля 2017 по 3 марта 2017.

Дата начала и окончания покупки акций (заключение договоров купли-продажи акций) с 4 марта 2017 по 3 августа 2017, но не ранее выделения средств на покупку.