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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ПОЛЕСЬЕ» ПЕРЕДАСТ БОЛЕЕ 203 ТЫСЯЧ СВОИХ АКЦИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕЛАРУСИ
15:04 06.02.2017
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полесье» приняло решение о приобретении простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», цель приобретения акций – последующая безвозмездная передача в собственность Беларуси. Количество планируемых к приобретению акций – 203805 штук.
Цена приобретения акций – по номинальной стоимости — 4 рубля за одну акцию.
Срок, форма и порядок оплаты акций – оплата денежными средствами в безналичном порядке в срок не более одного месяца с момента выделения предприятию средств на покупку.
Дата начала и окончания срока представления акционерами предложений о продаже акций – со 2 февраля 2017 по 3 марта 2017.
Дата начала и окончания покупки акций (заключение договоров купли-продажи акций) с 4 марта 2017 по 3 августа 2017, но не ранее выделения средств на покупку.
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