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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 2017 ГОД
14:55 06.02.2017
Могилевский областной исполнительный комитет приглашает принять участие в открытом конкурсном отборе проектов (работ) в соответствии с направлениями использования средств инновационного фонда облисполкома в 2017 году.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, конкурсный отбор и экспертиза проектов (работ) в соответствии с направлениями использования средств инновационного фонда проводится рабочей группой по отбору проектов (работ) для последующего согласования с Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и включения в перечень проектов, финансируемых за счет средств инновационного фонда облисполкома.
Участие в конкурсном отборе могут принимать организации, имущество которых находится в коммунальной собственности, а также хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной собственности, негосударственные юридические лица, а также научные, проектные и конструкторские организации вне зависимости от подчиненности.
Средства инновационного фонда направляются на финансирование:
инновационных проектов, выполняемых в рамках государственной программы инновационного развития Беларуси;
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, обеспечивающих создание новой продукции, новых (усовершенствованных) технологий, новых услуг для Беларуси;
организацию деятельности и развития материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе на капитальные расходы;
проведение научных и научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, выставок научно-технических достижений, подготовку и издание научно-технической и научно-методической литературы.
Финансирование инновационных проектов за счет средств инновационного фонда осуществляется при условии их соответствия следующим критериям:
организация технологического процесса, обеспечивающего средний уровень добавленной стоимости на одного работающего, аналогичный уровню Европейского союза по соответствующему виду экономической деятельности либо превышающий этот уровень;
экспортная ориентированность (превышение экспорта над импортом) проекта;
создание и внедрение технологий и (или) новой для Беларуси и (или) мировой экономики продукции.
Финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ за счет средств инновационного фонда осуществляется при условии их соответствия приоритетным направлениям научных исследований и научно-технической деятельности в Беларуси, установленным актами законодательства.
Выделение средств из инновационного фонда осуществляется на безвозвратной основе.
Для участия в конкурсе организации, претендующие на получение средств инновационного фонда, представляют в комитет экономики Могилевского областного исполнительного комитета (ул. Первомайская, 71, каб. 567, 212030, Могилев и по электронной почте на адрес ) документы: письмо на участие в конкурсном отборе; технико-экономическое обоснование выполнения проекта (работы); анкету и бизнес-план инновационного проекта (работы); иные документы и материалы, связанные с выполнением проектов (работ).
Документы принимаются с 1 февраля по 3 марта 2017 года.
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