В консолидированный бюджет Гродненской области в 2016 году поступило 1835,8 млн рублей, выполнение текущего плана обеспечено на 100,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, в доход республиканского бюджета поступило 757,8 млн рублей или 100,2%, в местные бюджеты – 1078,0 млн рублей, или 101%.

Плательщиками Октябрьского района Гродно сформировано 51,1% (938,7 млн рублей) доходов консолидированного бюджета области, Ленинского района Гродно – 15,6% (286,7 млн рублей), Лидского района – 8,3% (152,5 млн рублей), Гродненского – 3,6% (66,9 млн рублей), Островецкого – 3,2% (57,9 млн рублей), Волковысского – 3,1% (57,3 млн рублей), Слонимского – 3,1% (56,3 млн рублей), других районов – 12% (219,5 млн рублей).

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы – 27,3%, подоходный налог – 19,2% и налог на добавленную стоимость – 12,4%.

В общей сумме поступлений 93,8% или 1721,3 млн рублей составляют платежи организаций. От индивидуальных предпринимателей поступило 40,4 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 74,1 млн рублей, что составляет, соответственно, 2,2% и 4% оступлений.

Крупными плательщиками, к категории которых отнесено восемь организаций, в бюджет перечислено 643,3 млн руб., что в сопоставимых ценах выше уровня 2015 года на 18,6%, удельный вес в доходах бюджета возрос с 30,9% до 35%.

Субъекты хозяйствования государственного сектора экономики обеспечили 72% всех налоговых поступлений и по-прежнему являются основополагающим звеном в формировании бюджета области.

Удельный вес платежей организаций негосударственного сектора экономики в формировании доходов бюджета составил 21,8% и снижен по сравнению с 2015 годом на 1,4 процентного пункта.

За счет платежей, уплаченных плательщиками в добровольном порядке, обеспечено 92,7% поступлений, 2015 год – 91,5%.