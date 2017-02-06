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ЭКОНОМИКА РБ


ГЕНПРОКУРАТУРА ОТМЕЧАЕТ СНИЖЕНИЕ В 2016 ГОДУ УЧТЕННЫХ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА 0,6%
14:03 06.02.2017

Генеральная прокуратура отмечает снижение в 2016 году количества учтенных коррупционных преступлений на 0,6% (с 1603 до 1593).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в истекшем году прокуроры провели 864 проверки исполнения антикоррупционного законодательства, внесли 2548 актов прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которых к административной, дисциплинарной и материальной ответственности привлечено 2901 физическое и юридическое лицо, возбуждено 83 уголовных дела.

Несмотря на определенную позитивную динамику, остро стоит проблема взыскания внешней просроченной дебиторской задолженности.

Органы прокуратуры по-прежнему выявляли факты неисполнения инвестиционных договоров инвесторами, к которым меры гражданско-правового характера не принимались.

Существенные нарушения выявлены прокурорами в ходе проверок исполнения законодательства об обеспечении сохранности государственного имущества в организациях агропромышленного комплекса.

Широкое распространение получили случаи самовольного строительства, при этом надлежащая правовая оценка им со стороны местных органов власти давалась не всегда.

В 2016 году органами прокуратуры проведено 9377 проверок исполнения законодательства в различных сферах, внесено 49 тыс. актов прокурорского надзора. По результатам их рассмотрения 39930 физлиц и юрлиц привлечено к административной, дисциплинарной и материальной ответственности. Возбуждено 182 уголовных дела.

В целом прокурорами обеспечен надзор за всесторонностью, полнотой и объективностью исследования обстоятельств, совершенных преступлений, законностью в ходе рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, расследования уголовных дел.

Руководителям следственных подразделений прокурорами внесено 123 представления. По результатам изучения уголовных дел перед направлением в суд 559 из них возвращено для проведения дополнительного расследования.

Прокурорскими работниками поддержано государственное обвинение по 36133 уголовным делам, что на 6,3% больше, чем в 2015 году (34004).

С введением института апелляционного производства возросла активность и результативность опротестования прокурорами не вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам. Так, по требованию прокуроров отменены и изменены судебные решения в отношении 3593 лиц. Кроме того, по протестам прокуроров в порядке надзора отменены судебные решения в отношении 525 человек.

Особое внимание обращено на необходимость совершенствования прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации государственных программ, инвестиционных проектов, распоряжении и обеспечении сохранности государственного имущества, исполнении внешнеторговых сделок и взыскании дебиторской задолженности, защите трудовых, жилищных и иных прав граждан.

Общее количество зарегистрированных в 2016 году преступлений в сравнении с 2015 годом сократилось на 4,2% (с 96982 до 92943). На 15,4% уменьшилось число особо тяжких преступлений.

Вместе с тем на 3,3% увеличилось количество убийств. Анализ причин и условий их совершения показал, что каждое четвертое преступление совершено на почве семейно-бытовых конфликтов.

На 18% снизилось общее количество зарегистрированных преступлений несовершеннолетних. В то же время незначительно увеличилась доля преступлений этой категории, совершенных группой лиц и ранее судимыми.

Остаются актуальными вопросы профилактики гибели и травмирования детей от внешних причин, в том числе суицидов.
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